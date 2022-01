"No vax come ebrei e neri", volantini sui lampioni rimossi a Lucca

Altra protesta no vax nel Giorno della Memoria. Oggi, 27 gennaio, dopo il cartello trovato appeso sul Monumento al Partigiano di Sesto Fiorentino che paragonava le leggi razziali alle disposizioni anti Covid, anche Lucca è stato teatro di un ritrovamento simile.

Su alcuni lampioni del quartiere Sant'Anna ignoti hanno appeso dei volantini anonimi che recitavano, "Nel passato era vietato l'ingresso agli ebrei e ai neri, oggi ai non vaccinati". La frase è pressoché analoga a quella scritta sul cartello ritrovato a Sesto. Nei volantini su foglio A4 è stata riportata anche una citazione di Primo Levi: "Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre". Immediatamente come accaduto nel comune in provincia di Firenze, i volantini sono stati rimossi anche a Lucca.

Altri volantini hanno scosso i cittadini a inizio gennaio. In quel caso per Lucca furono affissi dei fogli che recitavano "Ai no vax Zyklon B" altro riferimento ai simboli del nazismo poiché era il gas usato nei campi di sterminio.