Tiemme cerca autisti, al via un piano di assunzioni

Tiemme Spa cerca autisti da inserire nel proprio organico per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico, linea a lunga percorrenza, servizi di noleggio. Tre opportunità nelle quali potranno essere collocati i neoassunti in base alle proprio esperienze professionali.

Il contratto proposto dall’azienda è quello da Autoferrotranvieri e potrà essere a tempo pieno o part – time. I requisiti fondamentali sono il possesso di patente D e CQC, mentre i territori da coprire sono la provincia di Siena, l’Alta Valdelsa la provincia di Grosseto e la zona dell’Amiata.

“Siamo alla ricerca di nuovi autisti – sottolinea Piero Sassoli, direttore generale Tiemme Spa – per continuare a garantire la massima qualità e lo sviluppo dei nostri servizi, ma anche per aprire nuove collaborazioni che facciano crescere l’azienda. L’auspicio, in questo senso, è trovare tanti candidati motivati e desiderosi di iniziare un percorso con la nostra azienda. Un percorso che sarà supportato da un’attività formativa specifica per la mansione”.

La candidatura può essere presentata sul sito www.tiemmespa.it nella sezione lavora con noi.