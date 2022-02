Quale futuro per il cinema La Perla? Dal 2019 l'immobile è chiuso

In un momento nel quale si parla del nuovo teatro, c’è un luogo a Empoli che lo ha ospitato in passato e che ora, dopo una lunga parentesi come cinema, ha chiuso i battenti.

È il Cinema La Perla di via dei Neri, proprio nel cuore della città. Le dirette delle partite della Nazionale, le cerimonie di premiazione, la normale programmazione di film, l’essere stato a lungo un punto di riferimento per la vita sociale e culturale della città sono ora solo ricordi. L’immobile di proprietà del Comune è infatti una sala vuota.

Da sempre uno dei tre cinema cittadini assieme all’Excelsior, ancora in attività, ed al Cristallo, ora supermercato, la Perla conosce il suo periodo migliore con l’assegnazione della gestione a Promo Cultura. Siamo nel 2013, assessore alla Cultura della Giunta Cappelli è Eleonora Caponi e la gara di affidamento è vinta appunto dalla cooperativa di via Bartoloni che inaugura la gestione nel novembre di quell’anno.

La scelta si rivela azzeccata visto che, come detto, nella sala non ci si limita a proiettare film ma anche ad ospitare eventi culturali e sociali di primo piano, su tutti la cerimonia di assegnazione del Sant’Andrea d’oro (l’ultima è quella del 2016 al sistema della Protezione Civile dell’Empolese Valdelsa).

A fine 2019 ecco il Covid, poi scade il bando di Promo Cultura e, dopo la nuova procedura di gara pubblicata nel dicembre del 2019 e comprendente anche il cinema all’aperto, arriva il 20 maggio del 2020 una determinazione con la quale, alla luce dell’emergenza Covid, viene revocata la gara e comunicata la decisione ai concorrenti.

A quel punto il Comune fa un affido diretto ai gestori dell’Excelsior per pochi mesi, decidendo allo stesso tempo di organizzare il cinema all’aperto con ingresso gratuito. La speranza è ovviamente di un miglioramento della situazione pandemica cosa che, purtroppo, si rivela solo temporanea tanto che il cinema richiude i battenti. Da allora le chiavi de La Perla sono in un cassetto e, in questo vortice, c’è anche una persona che purtroppo perde il suo lavoro.

E ora? Cosa ne sarà del vecchio cinema?

L’unica cosa che filtra dal Comune è “la ricerca di bandi a cui partecipare per poter effettuare interventi interni necessari per cinema e sale grandi come quello de La Perla”, come precisa l’assessore alla Cultura Giulia Terreni.

Ma di più non è dato sapere, se non che la questione è nell’agenda della Giunta. Il cinema e la città di Empoli attendono di sapere quale sarà il futuro della sala di via dei Neri.

Marco Mainardi