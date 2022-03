Propositura di San Cassiano, una targa per chi ha permesso il restauro

Una targa nel presbiterio della Collegiata per ricordare la generosità della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il contributo ai lavori di restauro delle pitture murali

Gli interventi di restauro sono stati eseguiti nel periodo tra gennaio e novembre 2021. A gennaio sono iniziati i lavori di restauro conservativo della copertura della Propositura di San Cassiano. La prima fase di lavori ha visto il montaggio dei ponteggi interni all'abside della chiesa, per ispezionare lo stato di conservazione della volta; è risultato un quadro fessurativo della superficie non trascurabile anche se le parti ad intonaco nel complesso risultavano in uno stato aderenti di discreto conservazione, in quanto aderenti al canniccio soprastante, così come buona parte delle cornici e delle altre partiture architettoniche, ma in non buone condizioni estetiche in quanto fortemente annerite. Lesioni importanti si trovavano invece sulla parete destra dell'Abside in corrispondenza della pittura murale de “La Visitazione”.

Successivamente, con l'installazione dei ponteggi esterni nella parte tergale e all'ampliamento del preesistente varco di accesso al vano sottotetto in corrispondenza dell'Abside, è stato possibile vedere l'effettivo stato di conservazione della copertura constatando un degrado reale molto più accentuato di quanto ipotizzato. Per quanto riguarda le facciate, con l'ausilio di una piattaforma, l'intervento è stato volto a valutare da vicino lo stato di conservazione della parte alta delle stesse dove è emerso un degrado maggiore di quanto si sarebbe potuto ipotizzare.

Si è ritenuto opportuno approfittare dei ponteggi per il puntellamento del canniccio dell'Abside per procedere al restauro delle pitture murali che da oltre 70 anni non avevano nemmeno una “spolveratura”.

"Riteniamo doveroso ringraziare la Fondazione CR Firenze per la disponibilità dimostrata con l'indispensabile contributo che ha permesso il restauro delle pitture murali, con una targa da posizionare all'interno della Propositura, perché chi oggi entra si trova di fronte un presbiterio nel suo originario splendore, con i suoi dipinti “La Gloria di San Cassiano” raffigurante il Patrono, le pitture laterali nonché le pitture sulla volta, testimonianza di chi in passato ha voluto e saputo abbellire la chiesa per avvicinare l'uomo a Dio".

Così si sono espressi Don Massimiliano Gori e il Consiglio per gli affari economici della Parrocchia di San Casciano in Val di Pesa, per ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per la generosità volta a recuperare pitture murali di gran pregio all'interno della Collegiata.

