Un Doblò per la Racchetta del Chianti Fiorentino con Progetti del Cuore

Arriva nei comuni di San Casciano Val di Pesa, Barberino Tavarnelle e Greve in Chianti il supporto de “I Progetti del Cuore”, volto a sostenere da sempre la popolazione. L’accordo con l’organizzazione di Volontariato Antincendio Boschivo e Protezione Civile La Racchetta Odv prevede la consegna di un Fi at Doblò reso disponibile in comodato d’uso gratuito da “I Progetti del Cuore” per rendere più efficienti i servizi di Protezione Civile in termini di assistenza alla popolazione e gestione delle Emergenze e calamità naturali.

Con questo mezzo, La Racchetta Odv potrà meglio garantire anche l’erogazione dei servizi trasporto in favore di tutta la cittadinanza e delle persone più fragili.

La conferenza stampa per la presentazione del progetto si è tenuta lunedì 7 marzo, presso la sede centrale de La Racchetta, in via di Botinaccio, 142 a Montelupo Fiorentino. “I Progetti del Cuore” hanno reso disponibile per la comunità un mezzo attrezzato e gestito in maniera integrale: dalldall’allestimento per il trasporto dei diversamente abili, alla gestione delle spese

(per esempio, l’assicurazione compresa di copertura kasko).

"Avere un automezzo così efficiente ci fa sicuramente piacere - spiega il vicepresidente de La Racchetta Odv Simone Innocenti - perché mette l’organizzazione in condizione di poter lavorare meglio e di offrire un sostegno più puntuale a tutti, sia per quanto riguarda gli interventi statutari sia per quelli di volontariato e per tutte le attività di Protezione Civile. La Racchetta nasce nel 1972 grazie alla volontà di un gruppo di amici che, complice un incendio sui colli di Scandicci, si riuniscono per domare e spegnere le fiamme. In occasione dei cinquanta anni dalla nostra nascita, ricevere un regalo così non può farci che piacere. Durante il C ovid ad esempio, siamo stati parecchio vicino alla popolazione per quanto riguarda il contesto sanitario.