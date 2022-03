Rincari materie prime, forniture energetiche, carburanti. Dopo due anni di pandemia, ancora non conclusa, gli aumenti di inizio 2022 e poi l'avvento della guerra in Ucraina pesano sui bilanci di famiglie e attività.

Secondo l'Irpet, l'Istituto di programmazione economica della Regione Toscana, se nel 2021 mediamente l'8% del bilancio di ogni famiglia era destinato alle spese di energia elettrica, gas e carburante per l'auto, a gennaio 2022, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici pre conflitto in Ucraina, l'incidenza delle tre voci aveva raggiunto il 13%. La guerra, stima l'Irpet, rischia di portarla ora al 14%. "Un salasso" secondo l'Istituto, che potrà portare a 2200 euro di spesa media aggiuntiva a famiglia in un anno (Qui l'analisi completa).

Le conseguenze per le famiglie si amplificano negli esercizi pubblici. Bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, si ritrovano a fare i conti non solo con bollette raddoppiate - come ci hanno raccontato alcuni esercenti a Empoli - e con il rincaro dei carburanti che dagli autotrasportatori si riflette inevitabilmente nel loro acquisto di forniture. I rincari si notano anche sulle materie prime, già da inizio anno e prima della guerra in Ucraina.

Questa mattina gonews.it ha sentito il parere di alcuni locali del centro di Empoli. Il nuovo sondaggio si collega al precedente, che affrontava il tema "Caro benzina, cambierai le tue abitudini di spostamento?", alla domanda il 66.49% dei votanti ha risposto "Sì, i prezzi sono saliti alle stelle" contro il 33.51% che ha risposto "No, non voglio/non posso", poiché nonostante l'aumento dei prezzi c'è chi non può fare a meno di spostarsi, magari per lavoro.

Rincari spesa, li hai già riscontrati? Il sondaggio di gonews.it

Questa settimana il sondaggio si rinnova, dopo aver raccolto le testimonianze degli esercenti, come sempre anche per i lettori: sarà possibile rispondere alla domanda "Rincari sulla spesa quotidiana, li hai già riscontrati?" nella colonna destra della home page fino alle 13 del 24 marzo, quando tireremo le somme delle vostre risposte.