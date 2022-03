Il cavalcavia di via Carraia a Empoli riapre a senso unico alternato

Domattina, martedì 22 marzo 2022, alle 9, riapre il cavalcavia di Via Carraia, chiuso al traffico da giovedì 17 marzo, con una modifica alla viabilità che prevede l’istituzione del senso unico alternato con controllo semaforico.

L’azienda che si occupa della manutenzione e gestione della Strada di Grande Comunicazione Fi-Pi-Li, l’AVR spa, con il suo personale tecnico intervenuto immediatamente al momento dell’incidente, ha effettuato le doverose indagini e rilevato che è stata intaccata la trave di bordo del cavalcavia e che, per questo motivo, il transito veicolare deve essere spostato sulla corsia centrale.

Questa è la ragione per la quale si rende necessario il senso unico alternato con il semaforo. Allo stato attuale non è ancora certa la tempistica di lavorazione per risolvere il problema e riaprire a doppio senso di circolazione Via di Carraia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa