Marcignana, apre la nuova scuola Alighieri dopo i lavori: "Emozionante"

Prima campanella di felicità a Marcignana. La frazione di Empoli oggi, lunedì 21 marzo, ha accolto non solo la primavera, ma anche la 'nuova' scuola Dante Alighieri. Dopo i lavori durati mesi in cui docenti e alunni sono andati in trasferta alla SS. Annunziata, Marcignana alle 8 ha aperto le scuole del nuovo plesso.

Al ‘primo giorno’ erano presenti il sindaco Brenda Barnini; il dirigente reggente dell’Istituto scolastico Empoli Ovest, Gaetano Gianfranco Flaviano; una rappresentanza del settore lavori pubblici del Comune di Empoli con la dirigente Roberta Scardigli; la responsabile dell’ufficio scuola Marina Rossi e Riccardo Gambini.

Da ultimare il giardino a cui seguirà l’organizzazione di una gran bella giornata di festa, come ha detto il sindaco Brenda Barnini.

Ecco le sue parole: «L’apertura di una nuova scuola è sempre qualcosa di unico e emozionante. Questo momento era assolutamente atteso da tantissimi anni dalla frazione di Marcignana e dalle insegnanti di questa scuola. Siamo davvero contenti di aver raggiunto questo risultato, nonostante che questi giorni siano estremamente difficili, dove il pensiero di ognuno di noi corre purtroppo ai luoghi della guerra, ai bambini che in questo momento sono sotto i bombardamenti e quindi aprire una scuola è ancora di più un messaggio di pace e di speranza. È stato emozionante vedere entrare i bambini così felici questa mattina. È una scuola molto diversa da quella che avevamo lasciato, è più colorata, più aperta, più luminosa e spero davvero che li aiuti ad avere ancora più voglia e curiosità di imparare. Abbiamo preso la decisione insieme al dirigente scolastico di non attendere anche i lavori di ultimazione del giardino per poter far godere fin da subito questi bellissimi spazi ai bambini e quando sarà pronto anche l’esterno, organizzeremo una bella giornata di festa di inaugurazione. Ma non ci fermeremo qua - e conclude il sindaco - Abbiamo in procinto di aprire il cantiere della nuova scuola primaria di Pontorme che sarà una grande scuola, con dieci aule, un investimento da più di cinque milioni di euro e subito dopo verrà invece il rifacimento completo dell’asilo nido Stacciaburatta».

Anche il dirigente reggente dell'istituto scolastico Empoli Ovest, Gaetano Gianfranco Flaviano, è intervenuto: «Oggi è per tutti noi una bella giornata e vi vedo molto felici bambini. Siamo contenti della nuova scuola perché è stato fatto un gran lavoro. Moderna, ecosostenibile, luminosa. Sono contento per voi che da adesso in poi potete viverla appieno immersi in tutti questi colori».