Premio ChiantiTesi, la migliore tesi di laurea è di Luca Bacciarelli

È Luca Bacciarelli il vincitore della terza edizione del Premio ChiantiTesi. A lui è andato il premio da 2mila e 500 euro previsto per la migliore tesi di laurea magistrale in economia e management, selezionata e valutata da una giuria di sei docenti universitari. Secondo posto, e premio da mille euro, per Valentina Savelli.

A premiare i vincitori, nell’Auditorium Giovanni Spadolini di Palazzo del Pegaso, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo: “Grazie al collega Massimiliano Pescini per aver voluto qui la premiazione di un’iniziativa molto importante, e grazie a ChiantiBanca, per aver creduto in questa iniziativa e per quello che fa sul nostro territorio. Oggi si parla di futuro, di giovani che attraverso le loro idee, il loro lavoro di ricerca, contribuiscono a costruire un territorio migliore. La sfida che noi abbiamo lanciato con Toscana 2050 è quella di provare a disegnare come cambia la nostra Regione. Abbiamo bisogno delle migliori energie, abbiamo bisogno che questo diventi un percorso da condividere con quante più persone possibile, perché il disegno del domani del nostro territorio, della Toscana dei nostri figli, ha bisogno di tutte le energie e dello sforzo collettivo di tutti”.

Parla di “una bellissima iniziativa” il consigliere regionale Massimiliano Pescini: “Giornate come queste danno il senso di quello che facciamo sul territorio. Sono giovani studiosi che hanno costituito un’associazione di rilievo per il territorio del Chianti, e attraverso questa associazione premiano e sostengono altre giovani e altri giovani. Loro hanno rapporti con il nostro Istituto Regionale di Programmazione Economica, e questo significa avere gli strumenti per poter agire su quel territorio. Grazie al loro impegno da anni noi abbiamo uno strumento in più, e va grande merito a chi ha avuto la forza e il coraggio di sostenerlo. Noi, ome istituzioni, cerchiamo di accompagnare questo percorso grazie anche alla generosità e al contributo di alcuni sponsor”.

A sostenere il premio, ChiantiBanca, rappresentata dal presidente Cristiano Iacopozzi, che spiega perché sono stati premiati questi lavori: “Le tesi sono state premiate perché Luca e Valentina hanno fatto un ottimo lavoro rispecchiando i temi proposti in questa edizione del premio. Onore al merito, la premiazione è uno stimolo per tutti i giovani delle Università del territorio che partecipano”.

Tra i membri della commissione Giorgia Giovannetti, delegato alle relazioni internazionali dell’Università di Firenze: “È molto importante dare incentivi agli studenti, abbiamo avuto tante tesi di ottima qualità, nonostante il periodo penalizzato dalla pandemia, e all’interno della commissione abbiamo discusso molto su quali fossero le migliori”.

Andrea Ciani è il presidente dell’associazione Chianti Economic Forum: “Il nostro obiettivo è quello di promuovere quelle che sono le capacità, le esperienze fatte dagli studenti all’interno del loro percorso formativo. Anche quest’anno sono arrivate tante candidature, Luca e Valentina sono dei ragazzi che hanno sviluppato delle competenze di valore e rappresentano il futuro del nostro territorio come capitale umano”.

Il Premio è nato nel 2019 dalla partnership fra ChiantiBanca e Chianti Economic Forum per analizzare e sostenere l’economia del Chianti. L’obiettivo è promuovere e premiare capacità e competenze di studenti, appena laureati, chiamati a rappresentare una risorsa per il tessuto economico locale. Un’occasione per guardare allo sviluppo delle economie locali, valorizzandone le ricchezze e mettendo al centro il capitale umano.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa