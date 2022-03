Chianti in fiera a Napoli e Parigi, tra il Mediterraneo e il trekking

Il Chianti in mostra alle fiere internazionali di Napoli e Parigi grazie alla collaborazione con Toscana Promozione Turistica. Il Chianti con l’Ambito turistico Chianti, presente nello stand della Toscana, ha partecipato alla “Borsa Mediterranea del Turismo” di Napoli e al salone parigino “Destinations Nature”. Una grande occasione per raccontare i prodotti del Chianti dedicati soprattutto al tema Natura. Due appuntamenti di prestigio, destinati, il primo, ai buyers nazionali e internazionali, il secondo, al grande pubblico e rivolto a coloro che amano praticare attività all’aria aperta.

Soddisfatto dell’esito delle manifestazioni che si sono tenute nello scorso week end il sindaco di San Casciano in val di Pesa Roberto Ciappi, nel ruolo di coordinatore dell’Ambito Turistico Chianti. “La partecipazione alle fiere internazionali - ha dichiarato il coordinatore - è stata per noi un’opportunità di altissimo profilo che ha consentito di promuovere le potenzialità e le eccellenze del Chianti che si legano alla qualità dell’accoglienza turistica”. “Da queste importanti vetrine - ha continuato - è emerso un forte interesse a conoscere e visitare il nostro territorio e a riscoprirlo per chi c’è già stato.”.

La Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli ha offerto un punto di incontro per gli operatori del settore turistico, nazionali e internazionali, che operano nel bacino del Mediterraneo con la realizzazione di numerosi convegni e workshop su tematiche di interesse. Tra i prodotti più richiesti alla Borsa Mediterranea hanno avuto la maggiore quelli relativi al turismo enogastronomico e al turismo natura, incentrati sull’esperienza esclusiva: dalle cooking classes con esperti del territorio ad attività che mettono insieme sport e sapori, a cominciare dai bike tour uniti alle degustazioni.

ll Salone francese, dedicato agli amanti del trekking, ha acceso i riflettori su temi diversi fra cui natura, cultura, sport e gastronomia. Grande interesse è stato riscontrato anche nel pubblico francese che ha apprezzato l’offerta sportiva legata alle ricchezze della tradizione culinaria, dei borghi, delle ville e dei castelli immersi nella natura. Nei numerosi incontri al desk, sono state presentate esperienze legata al vino e alle visite nelle vigne, accompagnate da attività a piedi, a cavallo o in bici.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino