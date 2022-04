Azzolina e Fedeli al convegno sulla scuola, Lega scettica sui risultati

A Empoli il 9 e 10 Aprile si terrà un Convegno sulla scuola, intitolato “La Scuola oltre l’illusione” con riflessioni sul sistema scolastico italiano, organizzato dall’Associazione “Liberi, Oltre le illusioni”, che ha sede a Brunico (BZ) ed è nata nel 2018 nata su iniziativa di professionisti di vari settori, preoccupati per il declino culturale dell’Italia e con l’obiettivo di divulgare le informazioni in modo corretto.

Non mancherà la presenza della Lega a tale convegno, che vede anche il patrocinio del Comune di Empoli, poiché sarà interessante scoprire quali prospettive future propongono l’Azzolina e la Fedeli, dopo aver fallito come Ministri dell’Istruzione. Nonostante numerose perplessità, tuttavia, saranno presenti anche autorevoli rappresentanti come Paola Castellacci, presidente di Confindustria Empolese Valdelsa nonché presidente dell’ITS Prodigi, interverranno dirigenti del Miur e dell’Invalsi, dirigenti scolastici, docenti Universitari e imprenditori.

Auspichiamo che l’evento, proposto come “laboratorio per definire i temi essenziali per una nuova visione di scuola”, capace di mettere in primo piano le esigenze degli studenti e l’ istituzione scuola per migliorare il senso di cittadinanza e di democrazia degli utenti, possa risultare utile e interessante per la cittadinanza. Le tematiche affrontate, come ad esempio la valutazione, il legame tra istruzione e mondo del lavoro e la riforma dei cicli scolastici, sono estremamente attuali, ma restiamo molto scettici in quanto la Fedeli, da tutti ricordata come "il Ministro con curriculum taroccato", ha definito a suo tempo l’Azzolina “confusa e capace di fare solo slogan” e anche “irresponsabile e divisiva” e ciò potrebbe confermare il fatto che il binomio Fedeli - Azzolina risulti poco convincente nella condivisione di progetti educativi significativi per il futuro.