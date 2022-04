FdI: "Linea Firenze-Siena tra le peggiori, nuovi treni solo nel 2023"

Non c'è pace per la tratta ferroviaria Firenze Siena. Non bastavano le dichiarazioni lunari dell'assessore regionale Baccelli "stiamo facendo un buon lavoro e la cabina sta dando i suoi frutti ; è la sede giusta per riportare richieste, segnalazioni, per esaminare le criticità, ma anche per dare quella spinta necessaria a migliorare lo scenario e stare concentrati sulla soluzione dei problemi"

Peccato che queste dichiarazioni arrivino proprio al termine di una settimana di ritardi pesantissimi per la linea Firenze Siena. Peccato che la cabina di regia non preveda la presenza dei pendolari, cioè i soli che sono davvero in grado di fornire informazioni utili sull'andamento del trasporto regionale. La sola cosa sulla quale siamo d'accordo con l'assessore sono le critiche che anche lo stesso Baccelli muove in merito alle informazioni spesso carenti; ne abbiamo appunto avuto riprova anche la settimana scorsa.

Ma le problematiche per la Firenze Siena non finiscono qui. Su questa linea viaggia il materiale rotabile peggiore della Toscana. Lo sanno perfettamente i pendolari, studenti e lavoratori, che quotidianamente sono costretti a subire ritardi e soppressioni a causa di guasti e malfunzionamenti.

La consegna dei nuovi treni Blues, che dovrebbe almeno in parte risolvere i problemi, dovrà slittare di almeno un anno, quindi al 2023. Il motivo è legato alla difficoltà di approvvigionamento dei componenti, anche a causa della guerra in corso.

E' proprio il caso di dire che non c'è pace per questa linea. Una linea, non ancora elettrificata e col peggior materiale circolante possibile.

Andremo avanti col monitoraggio costante di quanto accade, affinché, in attesa dei nuovi treni, l'impegno della regione Toscana assicuri da parte di Trenitalia un servizio migliore di quello attuale, anche con l'applicazione puntuale delle penali previste nel contratto di servizio nei confronti del vettore inadempiente.

Federico Pavese, portavoce Fratelli d'Italia zona Empolese

Giampaolo Giannelli, responsabile provinciale dipartimento trasporti Fratelli d'Italia