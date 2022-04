Gli ultimi aggiornamenti del Tar Lombardia e Cassazione sulle slot machine in luoghi pubblici

Un po’ di novità rispetto a limitazioni e autorizzazioni in Lombardia. La Corte di Cassazione e il Tar regolamentano, in maniera chiara, l’utilizzo dello slot machine in luoghi pubblici.

Partiamo dalla prima notizia, che di certo pone un accento importante al rispetto delle leggi che regolamentano il settore del gioco d’azzardo in Italia. La Corte di Cassazione, infatti, rispondendo a un ricorso di una sala scommesse nel Comune di Brescia (costretta a pagare la somma di 55mila euro per aver consentito l’uso di 11 slot machine senza autorizzazione), ha ribadito il divieto di utilizzo di apparecchi da divertimento e di intrattenimento in luogo pubblico senza le prescritte autorizzazioni.

La seconda notizia, invece, coinvolge il Tar Lombardia. In questo caso l’organo regionale ha respinto un ricorso che chiedeva l’annullamento di un’ordinanza del Sindaco del Comune di Luino che disciplina gli orari di esercizio di sale scommesse, sale giochi, sale VLT nel territorio comunale. Non solo: l’ordinanza regola gli orari di vendita anche di lotterie istantanee su piattaforme virtuali o con tagliando cartaceo. In questo caso specifico il Tar sostiene che non è, affatto, sproporzionato o irragionevole imporre limitazioni ad attività che possono essere pericolose per la salute. Anzi, visto che non c’è alcun tipo di proibizione né di divieto, è solo una regolamentazione di fasce orarie in luoghi particolari in contrasto al fenomeno crescente della ludopatia. E noi, siamo d’accordo?

Le slot machine online: croce o delizia?

Abbiamo capito che il gioco d’azzardo pone sempre colui o colei che ne è appassionato davanti a un bivio: è solo divertimento o sto perdendo soldi e tempo? Questo, a nostro avviso, è un ragionamento sbagliato che parte dall’assunto che le slot online migliori con soldi veri non siano solo divertimento ma danno. L’assunto, appunto, è che il gioco diventi, in un certo senso, per forza patologico. Ma non è così: ci sono tante persone che si divertono con le slot online e che amano giocare responsabilmente su siti legali (che è l’unica cosa che conta poi davvero).

L’educazione al gioco responsabile, più che atti proibitori o restrittivi, insegna all’appassionato come approcciarsi alle slot o qualsiasi altro tipo di gioco d’azzardo ci interessi. Le campagne che sono promosse, poi, sia dagli operatori che dall’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli, organo preposto dal Governo italiano per il controllo del settore gioco e scommesse) sono la vera risposta a tutto quello che viene pensato (o immaginato) sull’azzardo e sulla possibilità di una patologia che riguarda il gioco. Ad esempio una campagna come l’autoesclusione dal gioco a distanza, che si ottiene a richiesta tramite lo SPID, ci sembra essere un’ottima soluzione autonoma e intelligente.

I siti legali: l’unica via è quella della sicurezza e della legalità

La gente vuole vivere, questo è quello che abbiamo capito in questo 2022. Il turismo è ripartito, i locali si riempiono, si ha voglia di divertimento. E anche il gioco è tra le attività che più appassionano tutti coloro che, post pandemia, hanno scoperto il gioco online. Infatti tante abitudini sono cambiate con il lockdown e il settore gioco ha subito un’impennata enorme sul web. Ma qual è l’unica cosa che conta per poter giocare al meglio e senza pensieri? L’unico, vero, discrimine è quello della legalità e della sicurezza. Non c’è nessuna serenità in un sito illegale (molto difficile da trovare nel nostro Paese) e non c’è nessuna garanzia.

Quindi, prima di registrarsi e di iniziare a giocare, è sempre bene controllare se il sito su cui vogliamo scommettere o giocare sia legale. E si può fare facilmente grazie al numero di licenza unico (che ogni operatore legale possiede) e al logo dell’ADM affisso sull’homepage del sito. In un sito sicuro e legale i nostri dati personali sono protetti da un protocollo crittografico super tecnologico e i nostri dati bancari sono, perfettamente, al sicuro, senza possibilità di truffa o di phishing da parte di alcuno. Per quanto riguarda sale giochi o slot è chiaro che bisogna sempre controllare se ci siano le autorizzazioni necessarie ad avere quel tipo di apparecchi in un luogo pubblico. Se la macchina non è autorizzata potrebbe essere tarata e, quindi, non erogare il giusto nelle vincite. E questo si chiama barare.