Uffizi primo museo d'Italia per visite, Giani: "Con l'Ambrogiana parlerà a tutta la Toscana"

Un grande plauso al record delle Gallerie degli Uffizi come museo più visitato d'Italia nel 2021 arriva anche dal presidente della Regione Eugenio Giani. Il presidente ha voluto fare il punto anche sui progetti futuri: "Siamo impegnati nel progetto Uffizi Diffusi, che noi in particolare chiamiamo Uffizi Toscana. Abbiamo messo 12 milioni noi e 12 milioni il ministero perché il primo degli ambienti a cui ci si possa dedicare sia la villa dell'Ambrogiana a Montelupo Fiorentino, che potrà, da manicomio criminale com'è stato fino a tre anni fa, diventare il simbolo della capacità degli Uffizi di parlare a tutta la Toscana".

Inoltre, ha ricordato Giani, "abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione con il giardino della Villa medicea di Careggi", ed "è in corso ora l'appalto per la limonaia: i lavori dovrebbero partire prima dell'estate, in modo che fra giardino, limonaia, e poi entro la fine del 2024 il complesso, la villa di Careggi possa essere ulteriore punto di riferimento nel contesto degli Uffizi Toscana".