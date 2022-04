Chiello annunciato al Beat Festival di Empoli

Comincia a completarsi il cartellone dell’edizione 2022 di Beat Festival che si svolgerà dal 24 al 28 Agosto nel fantastico parco di Serravalle di Empoli.

Sabato 27 agosto, salirà per la prima volta sul palco di Beat Chiello, uno dei giovani più interessanti del panorama musicale italiano. La data di Beat sarà il recupero di quella inizialmente programmata il 23 maggio al Tuscany Hall di Firenze, spostata all’interno del calendario estivo in quanto le norme restrittive in vigore fino al 31 marzo 2022 hanno rallentato la preparazione della tournée causando ritardi nella produzione e nell’allestimento.

Chiello, all’anagrafe Rocco Modello, è un giovane cantante di 22 anni. Nasce il 9 aprile del 1999 in una piccola località in provincia di Potenza (Venosa), sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Il suo talento e la sua passione per la musica gli hanno permesso di diventare uno dei protagonisti della scena trap italiana con il collettivo FSK conquistando certificazioni fimi con l’album di esordio E conquistando la n1 della classifica FIMI GFK con il secondo disco del collettivo.

Successivamente allo scioglimento del collettivo FSK si concentra sulla sua carriera solista.

Dopo alcune partecipazioni in brani come Ayahuasca di Mace e Colapesce, Cancelli di mezzanotte con Rkomi e La strega del frutteto con Madame e Sick Luke nel 2021 debutta con il suo tanto atteso primo album solista Oceano paradiso certificato oro dalla FIMI a pochi mesi dall’uscita.

Forte del successo ottenuto, Chiello è stato invitato anche come ospite ai live di X Factor dove si esibisce con la sua hit Quanto ti vorrei, certificata singolo di Platino.

Chiello si prepara a conquistare i palchi di tutta Italia con il suo primo tour ufficiale.

Durante il tour, sarà accompagnato da una band d'eccezione capitanata dal suo produttore di fiducia, Colombre, alla chitarra. Oltre a lui, Fausto Cigarini (Franco126, Reverie) al basso e al violino; Francesco Bellani (Tutti Fenomeni, I Cani) alle tastiere; Giulia Formica (Julie Ant) alla batteria.

BIGLIETTI

I biglietti per il concerto di Chiello sono in vendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster al costo di 29 euro inclusi i diritti di prevendita. I biglietti della data del 23 maggio al Tuscany Hall di Firenze restano validi per la data del 27 agosto al Beat Festival.

Il live di Chiello va ad aggiungersi agli altri grandi concerti dell’edizione 2022 di Beat già annunciati negli scorsi giorni

Giovedì 25 agosto 2022 sul palco del Main Stage di Beat sarà la volta di Tananai mentre venerdì 26 agosto sarà Massimo Pericolo ad essere protagonista del Festival empolese.

Domenica 28 agosto invece, ad esibirsi sul palco del Main Stage di Beat sarà il rapper Madman.

Nelle prossime settimane saranno annunciati anche tutti gli altri artisti che faranno parte del cast di Beat.

Anche i biglietti per i concerti di Tananai, Massimo Pericolo e Madman sono in vendita nei circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Come sempre, Beat Festival, punto di riferimento dell'estate Toscana non sarà solo musica. Ci saranno anche buon cibo, ottima birra e tanto divertimento con tantissime aree dedicate che saranno svelate nelle prossime settimane.

