Convegno con Azzolina a Empoli, Rifondazione "indignata"

Gli errori che hanno gravato sull'educazione dei giovani da parte dell'ex Ministra della Scuola Lucia Azzolina sono stati sotto gli occhi di tutti e tutte: a partire da progetti ignobili come quello dei banchi a "rotelle" per arrivare all'idea (bocciata) di utilizzare del plexiglas tra i banchi per ingabbiare i ragazzi e ragazze durante la fase pandemica, disinteressamento totale nell'ascolto delle richieste e consigli degli stessi studenti e studentesse.

In più é sempre stata contraria, durante la sua gestione scolastica, alla proposta dei sindacati di attuare un concorso per soli titoli e ha stoppato l’aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto, infiammando il settore scolastico contro di lei per lo scarso interesse nei confronti del precariato.

Siamo qui per esprimere la nostra più totale indignazione. Non è possibile che la nostra amministrazione sostenga con il patrocinio un'iniziativa nella quale la figura dell'ex ministra Azzolina è presentata come "costruttrice della futura scuola", una ministra che ha fatto passare le pene dell'inferno agli studenti e le studentesse, non ascoltando i veri protagonisti della scuola: gli studenti e studentesse e tutto il personale scolastico, unici soggetti competenti nelle proposte di azioni volte a migliorare la Scuola.

Solo chi vive la scuola può dare una risposta seria e concreta, per riuscire a riformare e rinnovare un sistema scolastico italiano, fatto cadere a pezzi in tutti questi anni passati.

Fonte: Rifondazione Comunista Empolese Valdelsa