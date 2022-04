Issho Asian Fusion Restaurant, Sovigliana a tavola con i gusti dell'oriente

A Sovigliana di Vinci è pronto ad aprire le sue porte Issho Asian Fusion Restaurant, il nuovo ristorante in viale Palmiro Togliatti. Nel menù di Issho, con la formula All You Can Eat, si possono ordinare i tipici piatti della cucina giapponese, ma anche cinese e vietnamita, sia a pranzo che a cena, tutti i giorni della settimana.

Il nuovo locale, che aprirà ufficialmente giovedì 7 aprile 2022, è gestito da una squadra di giovani, divisa tra lo staff di cucina e sala. Sushi, sashimi, riso con verdure e pesce avvolto nel temaki o arrotolato in uramaki con frutta secca e salse, sono realizzati per ogni ordine dalle mani degli chef, direttamente nella cucina a vista che dà sulla sala. L'ambiente, disposto su due piani, è moderno e luminoso grazie agli arredamenti, ai dettagli decorativi e ai giochi di luce creati da acciaio, vetro e neon colorati che scandiscono le aree del ristorante, dal design elegante come la mise en place.

Una nuova apertura, gestita dal titolare Weiwu Yang, in una posizione strategica sia per l'Empolese Valdelsa che per chi proviene dal Cuoio. In cucina, massima dedizione ai particolari: tra gamberi e tonno, può arrivare al tavolo una composizione di fiori, frutta e condimenti colorati, oltre all'immancabile soia.

"La Toscana è una regione molto bella - dice Angelo Chen, primo chef Issho - abbiamo trovato questo bel posto, dove poter realizzare i nostri sogni, il nostro ristorante". Tra i piatti forti lo chef, maestro nel sushi, non svela sorprese: "Vi faremo assaggiare piatti freschi e gusti nuovi, da provare". Al posto delle parole, c'è da mangiare per capire: "Siamo nuovi, diversi dall'all you can eat classico - spiega ancora Chen, descrivendo l'importanza del dettaglio e della degustazione - consiglio ai nostri clienti di ordinare i piatti ma di fare con calma, per assaggiarne di più e più belli". Con tempo, e pazienza, la cena può diventare un'esperienza.

"Vi aspettiamo a pranzo e a cena" conclude lo staff di Issho, aperto dal lunedì alla domenica, a pranzo dalle 12 alle 15 e a cena, dalle 19 alle 23.30.

Per informazioni sito web , telefono 0571 522202 / 329 5658589