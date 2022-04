Morto nel container, trovato il cassonetto dove il giovane si era rifugiato

Un cassonetto della zona Gavinana di Firenze, quartiere a sud est del capoluogo toscano, è stato l'ultimo rifugio del ventenne somalo trovato poi morto in un container della Metal Carta di Molin Nuovo a Empoli.

Ieri i carabinieri del nucleo investigativo di Firenze sono riusciti a ripercorrere a ritroso le ultime mosse del giovane, dopo l'analisi di numerosissime immagini registrate con le telecamere di videosorveglianza di privati e del Comune di Firenze.

Il cassonetto era nell'area di Gavinana e il giovane aveva trascorso la notte al suo interno per ripararsi dal freddo. L'indomani sarebbe morto per compressione, secondo le analisi sul corpo. Sul caso era stato aperto un fascicolo d'inchiesta al momento senza indagati per omicidio colposo.