Il protagonista di Squid Game al Florence Korea Film Fest: via Cavour invasa dai fan

Sold out al cinema La Compagnia di Firenze, con numerose persone in coda in via Cavour, per la masterclass di Lee Jung-Jae, star del cinema coreano e attore di “Squid Game”, la famosa serie tv Netflix dal successo globale, ospite del 20° Florence Korea Film Fest in corso (fino al 15/04).

Ad accogliere la star anche i fan vestiti con la tuta dei giocatori protagonisti della serie, tra il pubblico molti coreani che vivono in Toscana. L’attore ieri, nella sua prima giornata del festival, ha incontrato Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio Regionale della Toscana (per la consegna del Pegaso) e Dario Nardella, sindaco di Firenze in Palazzo Vecchio come si vedono nelle stories di Instagram del primo cittadino di Firenze. Ieri, sempre al cinema La Compagnia, inoltre, a sorpresa, l’ACF Fiorentina ha consegnato la maglia viola personalizzata con il numero del giocatore che interpreta nella serie tv con il suo nome.

Fonte: Florence Korea Film Fest - Ufficio Stampa