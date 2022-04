Base militare a Coltano, Giani: "Dobbiamo approfondire i progetti"

Si torna a parlare della nuova base militare a Coltano, fuori Pisa. Stavolta a farlo è Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che si è pronunciato nelle ultime ore.

"Ho già richiesto che ci vengano forniti i progetti, di cui io allo stato attuale non sono a conoscenza, ma che dovranno essere approfonditi. Gli interventi in un'area protetta devono essere ben considerati. Sono convinto che l'approfondimento, e anche l'eventuale rimessa in discussione, dei progetti che sono stati formulati, avverrà in modo concordato, con un approfondimento che troverà sicuramente le autorità dell'Arma a disposizione delle popolazioni attraverso le loro istanze territoriali" ha detto Giani.