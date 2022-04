Multiutility per i servizi, Mazzantini (Pd): "Insieme con Publiservizi"

Jacopo Mazzantini, segretario Pd dell'Empolese Valdelsa, interviene nel dibattito che da settimane anima la politica toscana sul tema della Multi-utility toscana, che aggreghi le aziende che gestiscono i servizi pubblici locali.

"La Multi-utility, ossia l'idea di una holding toscana dei servizi pubblici locali, controllata e guidata dai Comuni è un progetto ambizioso, che si colloca nel solco del pensiero politico del nostro territorio e coerentemente ci vede non solo convinti sostenitori ma tra i suoi promotori. Il protagonismo del nostro territorio su questo tema fin dalla prima ora è, infatti, legato alla conferenza stampa di lancio del progetto che ormai un anno e mezzo fa il sindaco di Empoli illustrava assieme ai sindaci di Firenze e di Prato, invitando gli altri Comuni della Toscana ad aderire.

Del resto, stare un passo avanti rispetto agli eventi, per intravedere e promuovere i processi innovativi, politici o istituzionali e giocare le partite strategiche regionali da protagonisti, a dispetto delle dimensioni territoriali, è sempre stata la missione politica dell'Empolese Valdelsa, per dare ai cittadini servizi di qualità.

Gli obiettivi anche stavolta vanno in quella direzione e sono tutti strettamente legati tra loro: dotarsi di un soggetto industriale forte capace di competere con le altre grandi holding dei servizi pubblici locali del Paese, dal momento che la Toscana è una delle poche Regioni del centro-nord a non averne una, anche per evitare di diventare terra di conquista; aumentare la capacità di investimento delle aziende che consenta una maggiore manutenzione della rete idrica da un lato e la realizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti a costi più bassi dall'altro; contenere le tariffe, soprattutto dei rifiuti, in costante crescita per l'assenza di impianti che sostituiscano le discariche; mettere al centro i principi e i valori dell'economia circolare.

Quanto al piano politico, la Multi-utility è un progetto che si rafforza quanto più tende verso la dimensione regionale, soprattutto se si estende a territori con aziende sane e l'attenzione che in tutta la Toscana si riserva a questa proposta denota lucidità e lungimiranza di politica ed amministratori locali, che giustamente chiedono una partecipazione da co-protagonisti.

Il Pd dell'Empolese Valdelsa, come suo solito, per collocazione geografica e partnership nelle stesse aziende dei servizi pubblici locali, si sta adoperando in un ruolo di cerniera e mediazione, di concerto con il partito regionale, per dare un contributo alla discussione politica nel senso più propositivo, avanzato ed allargato possibile, ponendo una sola condizione: la propria partecipazione nella Multiutility attraverso la nostra holding, Publiservizi.

A distanza di venticinque anni dalla sua nascita, infatti, Publiservizi, oltre a costituire una holding sana, che distribuisce utili ai Comuni anche perché ha una struttura leggerissima di appena tre dipendenti, rappresenta uno strumento prezioso di rappresentanza territoriale e trattativa, che permette di sedere ai tavoli regionali con un peso specifico ben superiore a quello singolo dei diciannove Comuni della provincia di Firenze, Pistoia e Siena che la partecipano assieme agli undici Comuni dell’Empolese Valdelsa. A questo strumento, che con tali caratteristiche hanno in pochi sul territorio toscano, non possiamo rinunciare.

Ci sono le premesse- conclude Mazzantini- perché si apra una nuova stagione dei servizi pubblici locali in Toscana, che risolva nodi arrivati al pettine da troppo tempo. È un'opportunità che va colta, dando a tutti i territori le motivazioni per condividerla".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa