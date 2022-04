In giro a Firenze con l'auto non immatricolata e non assicurata, mezzo sequestrato

Un’auto di grossa cilindrata non immatricolata e non assicurata parcheggiata in strada a Firenze. Ecco cosa hanno scoperto gli agenti della Polizia Municipale in zona Corso Italia.

Ieri mattina la pattuglia del Reparto Fortezza era impegnata nel controllo della regolarità della sosta negli spazi residenti quando ha notato un’Audi SQ8, del valore di circa 120mila euro, senza targa parcheggiata in strada.

Gli agenti si sono avvicinati fino a vedere una fotocopia della targa prova. Durante il controllo è arrivato il proprietario, italiano residente a Firenze, che ha dichiarato di aver acquistato il veicolo da una società con sede in Milano autorizzata alla vendita.

Ha aggiunto che il legale rappresentante della società gli aveva consegnato una delega scritta per l'utilizzo della targa prova, che però era una fotocopia. Dalle verifiche effettuate l’auto è risultata non immatricolata.

Per il proprietario sono scattati due verbali, uno per la mancata immatricolazione (non pagabile direttamente e la cifra sarà stabilita dalla Prefettura tra 430 a 1.731 euro) e l’altro per l’assenza della copertura assicurativa (866 euro con decurtazione di n. 5 punti sulla patente di guida). L’auto è stata sequestrata ai fini della confisca.

La Polizia Municipale dedica particolare attenzione ai controlli relativi alla copertura assicurativa nell’ottica di una maggiore sicurezza per gli utenti della strada. Nel 2021 sono state 1.083 i veicoli scoperti e sanzionati per questo tipo di violazione, 311 nei primi tre mesi del 2022.

