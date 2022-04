Buon compleanno Leonardo per i 570 anni dalla nascita. La città di Vinci torna a festeggiare in presenza e finalmente senza restrizioni il Giorno di Leonardo, una settimana dopo le Celebrazioni Leonardiane (per la precisione il 24 aprile) ma con la voglia di rendere gli onori al cittadino più illustre.

Quest'oggi in piazza Guido Masi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'evento organizzato dalla Pro Loco di Vinci, rappresentata da Luca Milani, in collaborazione con l'amministrazione comunale (presente la vice sindaco Sara Iallorenzi) e con tutte le associazioni e le aziende che hanno voluto fornire il loro contributo per la riuscita dell'evento. Oltre al patrocinio di Vinci, è arrivato anche quello del Comune di Milano (dove Leonardo ha operato alla corte degli Sforza), quello di Amboise (dove il Genio perì) e di tanti attori, dall'Unione dei Comuni alla Città Metropolitana fino alla Regione. Il Giorno di Leonardo è inserito nell'Albo delle Rievocazioni Storiche Regionali, al fianco di eventi blasonati come La Notte di Isabella a Cerreto Guidi.

Quasi 30 eventi divisi tra performance teatrali e artistiche, laboratori didattici, passeggiate naturalistiche e tuffi nella tecnologia più avanzata. Perché se Leonardo da Vinci guardava avanti, è giusto che i suoi concittadini portino avanti la curiosità e la voglia di innovare. Il manifesto dell'evento è curato dal disegnatore Gabriele Tambellini, che porterà le sue opere ispirate a Leonardo per tutta la città. Gli eventi si dislocheranno dalla Casa natale di Anchiano fino al centro città. In serata in piazza della Libertà ci sarà il tradizionale taglio della torta offerta a tutti i partecipanti e l'accensione del Fiore della vita, simbolo dell'evento.

Sul sito ufficiale della manifestazione trovate tutto il programma.