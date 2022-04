Palaia disegna il futuro delle sue scuole: a Forcoli un nuovo polo dell'infanzia

Gli ultimi due anni segnati dalla pandemia sono stati complicati anche per il mondo della scuola, costretta a rimodulare i suoi metodi insegnando a distanza e cambiando inevitabilmente le abitudini di studenti, famiglie e insegnanti. Ma è proprio attraverso la scuola che si costruisce il futuro di una comunità. A dirlo è il sindaco di Palaia Marco Gherardini che sui social, spiega ai cittadini i lavori effettuati sulle scuole del territorio negli ultimi mesi, durante l'emergenza sanitaria, e quelli in corso. "Adesso più che mai c’è bisogno di politiche scolastiche adeguate, capaci di affrontare le problematiche attuali e che guardino avanti, non solo al domani ma anche al dopodomani" scrive Gherardini, elencando gli interventi nei plessi di Forcoli, Palaia e Montefoscoli.

"Dopo gli interventi di efficientamento energetico fatti alle scuole medie e alle scuole elementari di Forcoli, sono in corso lavori analoghi alla scuola materna di Montefoscoli. L’importo dei lavori è di 60.000 euro e prevedono il completamento della sostituzione degli infissi, la coibentazione del solaio delle aule del primo piano, la realizzazione della linea vita sul tetto" spiega il sindaco, annunciando la richiesta di un finanziamento per la prosecuzione dei lavori al Ministero dell’Interno "per la climatizzazione ambienti, la ristrutturazione dei bagni e la realizzazione di un impianto fotovoltaico".

Accanto alla manutenzione delle scuole, il Comune della Valdera in questi mesi si è rimboccato le maniche su progetti "per le scuole di domani". Tra questi, a Forcoli potrebbe nascere un nuovo polo dedicato ai piccoli studenti.

"A fine febbraio il Comune ha presentato la domanda per la realizzazione a Forcoli di un nuovo Polo dell'infanzia 0-6 sull’avviso del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In vista dell’uscita dei bandi Pnrr, già a fine 2021, l’Amministrazione Comunale si era attivata commissionando un progetto per la realizzazione del nuovo polo. Il progetto prevede la demolizione dell’attuale scuola materna in via Verdi e la ricostruzione di una nuova scuola dell’infanzia, con nuovi locali anche per ospitare un asilo nido pubblico. Il costo del polo è di 2,3 milioni di euro".

Altri due progetti hanno riguardato la scuola elementare di Forcoli e le scuole di Palaia, ma non è stato possibile candidarli alle risorse del Pnrr, dice ancora Gherardini, "in quanto scuole nelle quali sono stati fatti negli ultimi anni lavori di miglioramento dell'efficientamento energetico. I due studi di fattibilità – che hanno avuto un costo totale di 67.000 euro – prevedono la costruzione di un nuovo edificio scolastico a Forcoli e la demolizione-ricostruzione delle scuole medie e della scuola elementare di Palaia. I progetti - continua il primo cittadino sui social - saranno presentati sul Piano regionale dell’edilizia scolastica in uscita nei prossimi mesi. Per aumentare le probabilità di finanziamento, il Comune ha richiesto allo Stato le risorse per sviluppare gli attuali progetti di fattibilità, finanziati con risorse del Comune, in progetti esecutivi. Il costo totale della progettazione esecutiva dei due progetti è di 545.000 euro. La stima dei lavori è invece di 11 milioni".