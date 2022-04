Impatto frontale sulla Volterrana, 4 feriti a Montespertoli

Scontro frontale tra due auto a Montespertoli questo pomeriggio. Alle 15 a Montagnana, sulla Volterrana Sp4, due auto si sono scontrate in una delle curve e sono rimasti feriti 4 giovani all'interno di entrambi i mezzi. L'incidente per fortuna non ha avuto risvolti gravi. I 4 sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli con lievi ferite con l'aiuto delle ambulanze della Pubblica assistenza di Montelupo, della Misericordia di Gambassi Terme e della Croce Rossa di Certaldo. I rilievi sono stati coordinati dalla polizia municipale dell'Unione. Un altro incidente sulla Volterrana, ma con esiti fatali, è avvenuto meno di un mese fa. A perdere la vita fu un anziano.