Mercato Internazionale, 3 lettori su 5 approvano l'edizione 2022

Un appoggio di 3 lettori su 5 all'appena concluso Mercato Internazionale di Empoli, che ha raggiunto in 4 giorni le 70mila presenze secondo gli organizzatori. E anche con il sondaggio di gonews.it è stato certificato il gradimento con un 61,54% di lettori che hanno gradito le proposte dai 100 banchi dall'Europa e non solo. Rimane quindi il 38,46% di lettori che non ha preferito questa edizione 2022. Potrebbero rifarsi per la prossima edizione, nel 2023. Un altro sondaggio è presente su gonews.it, nella colonna di destra. Si può votare fino alle 13 della prossima settimana.