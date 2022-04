Urme Rugby replica al centrodestra: "Abbiamo altri progetti invece di polemizzare con voi"

Risposta graffiante dell'Urme Rugby di Montelupo Fiorentino in merito alla mozione da parte del centrodestra, gruppo Montelupo nel Cuore, sulla gestione del campo sportivo di Fibbiana, dove la squadra gioca e si allena. La risposta è firmata dal consiglio direttivo ASD Unione Rugby Montelupo Empoli

"Ringraziamo per l’aiuto che ci date a diffondere la notizia che stiamo ripartendo. Non vogliamo polemizzare in quanto non ci occupiamo di politica, ma solo fare presente che quello che avete scritto non corrisponde minimamente alla realtà dei fatti.

Detto questo ci fa veramente senso la critica che avete fatto firmata "Montelupo nel cuore”. Montelupo deve essere orgogliosa di avere dei cittadini volontari; genitori, nonni, zii che si stanno prestando a lavorare nel loro tempo libero per alleviare parte delle spese.

Lo scopo è quello di dare ai propri figli ed a tutti quanti vogliono aderire, la possibilità di praticare uno sport sano. Per dare ai propri figli un’educazione ad una disciplina che aiuta a crescere sani di corpo ma soprattutto di mente, che insegna rispetto delle regole e soprattutto dell’avversario. Uno sport che fa ragionare, più di ogni altro, nel rugby per andare avanti si passa la palla indietro. Probabilmente educazione che chi ha scritto l’articolo non ha ricevuto.

Vi attendiamo comunque a fare un terzo tempo presso la nostra struttura da giugno in poi, al momento siamo impegnati in ben altri progetti che quello di stare a polemizzare".