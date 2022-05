Federico Scavo in forma per il tour estivo, atteso il remix di Patty Pravo

Federico Scavo è il dj fucecchiese che da anni suona i suoi famosi remix tra i migliori artisti del mondo della musica. Durante gli ultimi due anni, che hanno segnato uno stop importante per tutte le discoteche del mondo (ma non degli eventi), Federico non si è fermato.

Negli ultimi sei mesi ha pensato bene di approfittare della situazione per pensare alla propria salute fisica e lo ha fatto affidandosi al personal trainer Luca Fagiolini.

La nuova condizione di Federico Scavo gli permetterà di affrontare i prossimi impegni del tour estivo con oltre 20 chili di peso in meno, presentando un look snello, tonico e pieno di energia per far ballare i suoi fans sui ritmi dei suoi inconfondibili remix.

Tra le novità del tour estivo di Federico, sono presenti già molte date e locali importanti come La Praja a Gallipoli, il Samsara Beach a Riccione, il Tropicana di Mykonos e molti altri. Suonerà in molte regioni d’Italia, come in Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo, Lazio, Puglia e in Europa.

Trai suoi capolavori, il 20 Maggio Sony Music pubblicherà il suo remix ufficiale de La Bambola di Patty Pravo e ci saranno altre uscite importanti anche sulla sua etichetta discografica AREA 94 e tante altre news che saranno ufficializzate a breve suoi sui suoi canali social. Per Federico si prospetta una fantastica estate di musica.