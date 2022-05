Aggressione nel Giro d'Empoli, Lega: "Deve far riflettere"

“Nell’esprimere la nostra vicinanza alla persona violentemente aggredita in pieno centro ad Empoli- affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega- riteniamo che sia doveroso riflettere attentamente su quanto successo nella mattinata di domenica nella galleria di Via del Giglio. Un fatto grave che avrebbe potuto avere addirittura conseguenze anche peggiori in un luogo che appare piuttosto degradato ed a questo punto pure pericoloso per l’incolumità di chi vi transita. Un brutto biglietto da visita, dunque per l’intera città e ci auguriamo che gli amministratori locali capiscano l’importanza di stigmatizzare episodi di questo tipo. Chi è preposto al controllo del territorio non può essere ovunque e quindi invitiamo i cittadini ad essere sempre pronti nel segnalare situazioni che potrebbero turbare l’ordine pubblico.”