Lieve scossa di terremoto nelle zone già interessate negli scorsi giorni. Anche stavolta siamo a San Casciano, tra il capoluogo e Luiano. Proprio nella via omonima la terra ha tremato per una magnitudo molto limitata, 2.0, ma a 7,3 km di profondità, meno di quanto accaduto negli scorsi giorni. A darne notizia i sismografi dell'Ingv alle 18.13. Non sarebbero stati avvisati danni.