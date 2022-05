"Impronte di Resilienza", festa per grandi e piccini al Parco Canile di Lajatico

Domani pomeriggio, sabato 14 maggio, l'associazione Amici degli animali a 4 zampe invita tutti a partecipare alla Festa al Parco Canile La Valle Incantata di Lajatico dalle ore 15. Sarà un momento di condivisione, per ritrovare vecchi e nuovi amici ai quali raccontare il progetto "Impronte di Resilienza": attività e terapie assistite con la mediazione di animali, in particolare con anziani e bambini.

I bambini della Scuola d'Infanzia San Filippo Neri di Peccioli saranno i protagonisti in quanto metteranno in mostra e in vendita i capolavori artistici realizzati proprio durante i laboratori fatti con Akela, una Labrador Retriever. Per chi vorrà lasciare una piccola offerta destinata al canile, potrà scegliere un'opera unica e originale costruita da mani paffutelle, occhi luccicanti e cuore di bambino che, a contatto con l'animale, ha dato piena espressione alle sue emozioni e ai suoi sentimenti.

Tutto lo staff del canile sarà disponibile a guidare i visitatori nel parco, sensibilizzando alla tutela e al rispetto degli animali e ai temi della cura e dell'abbandono dei cuccioli.

Inoltre l'equipe di pet therapy è pronta a rispondere a tutte le domande e curiosità per questa particolare esperienza di benessere che cerca di ristabilire una vera relazione tra l'umano e l'animale, dando vita a percorsi educativi e terapeutici per il singolo e per il gruppo.

Intorno alle ore 17 l'associazione Noi per voi Onlus di Peccioli, partner del progetto, potrà deliziarci con gustosi bomboloni per merenda. Anche questo è un modo per costruire alleanze virtuose e attivare fondi per nuovi e importanti progetti di donazione.

Ringraziamo tutti coloro che vorranno partecipare e che ci sostengono in queste iniziative, le quali cercano di sfruttare la resilienza di ciascuno per ripartire e riprogettare insieme un futuro proiettato a rispondere all'importante domanda "Come vivremo insieme". Per noi persone e animali INSIEME, SEMPRE. Tutto questo grazie ai comuni di Peccioli e Lajatico in collaborazione con Belvedere Spa.

Fonte: Associazione Amici degli animali a 4 zampe