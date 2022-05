Palio di Fucecchio, sul Cencio i cavallli della Pace di Giuggioli

Presentato nella serata di ieri, in piazza Vittorio Veneto a Fucecchio gremita come da tradizione, il Cencio del Palio di Fucecchio 2022, realizzato da Giuliano Giuggioli. Come sempre l'opera d'arte che verrà consegnata alla vincitrice tra le 12 contrade nella sfida di domenica 22 ritrae temi di attualità.

I cavalli ritratti, che guardano in ogni dove, hanno una criniera colorata. I colori della pace, i colori delle contrade, come affermato dall'assessore al Palio Daniele Cei ieri sera. Alla presenza dei figuranti delle contrade erano presenti il sindaco Alessio Spinelli, il presidente della Regione Eugenio Giani, monsignor Andrea Cristiani parroco di Fucecchio.

La serata di ieri non aveva solo valore simbolico, ma ha dato modo di decidere l'ordine della sfilata delle Contrade per la mattina di domenica. A capeggiare la vincitrice dello scorso anno Borgonovo, a seguire Porta Raimonda, Torre, Sant’Andrea, San Pierino, Querciola, Botteghe, Ferruzza, Massarella, Cappiano, Samo e Porta Bernarda.

Ricordiamo che questa sera alle 21 sulle pagine Facebook di gonews.it e Clivo Tv, oltre che sul canale del digitale terrestre 680, ci sarà la presentazione della tratta. In studio il direttore di gonews.it Elia Billero e l'esperto di palii Maurizio Ciampalini.