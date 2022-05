Magazzinieri e addetti alle pulizie, nuove offerte di lavoro a Empoli

Prosegue il mese di maggio e continuano ad arrivare offerte di lavoro dalla vetrina del lavoro con gli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Ogni lunedì proponiamo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori (qui le offerte della scorsa settimana). C'è una novità: abbiamo aperto un canale Telegram dedicato a tutte le offerte di lavoro di gonews.it. Unisciti a noi e clicca qui

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

OPERAI/E ADDETTI/E STAMPAGGIO TESSILE

Le risorse selezionate saranno inserite in produzione e si occuperanno di lavorare ai macchinari, in particolare allo stampaggio su tessuto. I/Le candidati/e ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:

- esperienza in contesti produttivi, sia in ambito tessile che in altri settori (calzaturiero, alimentare, metalmeccanico, gomma-plastica...)

- buona manualità

- disponibilità a lavorare su turni diurni 6 - 14 / 14 - 22

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaie_addettie_stampaggio_tessile_119119/it/

ADD. ALLE PULIZIE

Le risorse dovranno occuparsi delle pulizie di Agriturismi. Si ricercano risorse con pregressa esperienza nel ruolo e con spiccata flessibilità oraria (specie nel week-end).

Luogo di lavoro: Circondario Empolese Valdelsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add_alle_pulizie_118581/it/

OPERAIO/A SETTORE CALZATURIERO ADDETTO/A MANOVIA

La risorsa sarà inserita in produzione per le mansioni di grattatura, masticiatura e carico manovia. Il/la candidato/a ideale presenta: esperienza consolidata nelle mansioni, provenienza dal settore calzature, ottima manualità, disponibilità immediata.

Luogo di Lavoro: Circondario Empolese Valdelsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaioa_settore_calzaturiero_addettoa_manovia_116951/it/

MAGAZZINIERE JUNIOR

La risorsa si occuperà della gestione in entrata e in uscita del flusso della merce, del suo stoccaggio e imballaggio. Si richiedono buoni doti organizzative, interesse per la mansione e disponibilità immediata.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere_junior_118447/it/

IMPIEGATO/A DICHIARAZIONI REDDITI 730

La risorsa si occuperà della predisposizione dei 730 mediante utilizzo del software Teamsystem. Sono richieste doti di precisione, disponibilità immediata e pregessa esperienza nella mansione.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatoa_dichiarazioni_redditi_730_117660/it/

ADDETTO/A ALLA CUCITURA E CONTROLLO QUALITÀ DI CAPI TESSUTO

La risorsa si occuperà di: Cucitura a macchina di capi in tessuto, Rifinitura a mano dei capi, Taglio della stoffa o del pellame.

La risorsa ideale presenta i seguenti requisiti: ha maturato esperienza nella cucitura a macchina di capi in pelle e tessuto, si è occupata di controllo qualità e rifinizione del capo finito, ha maturato esperienza nel taglio.

Luogo di lavoro: Circondario Empolese Valdelsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/cucitrice_114821/it/

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it.