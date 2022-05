A Cerreto Guidi convocato il Consiglio comunale

E’ convocato per venerdì 27 maggio, alle ore 19,00, nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi.

Sono sei gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Sindaco;

Piano operativo del Comune di Cerreto Guidi adottato con Del. C.C. N.2 del 28/02/2019 e definitivamente approvato con Del. C.C. N.66 del 27/12/2021, pubblicato sul BURT N.8 del 23/02/2022 parte II ed efficace dal 26/03/2022(ad eccezione di porzioni riadattate con Del. C.C. N.2 del 15 Febbraio 2022) ai sensi dell’ART.19 Comma 7 della L.R. N.65 del 2014. Approvazione dei criteri di assimilazione dei tessuti urbani alle zone omogenee di cui al D.M. N.1444 del 1968 per finalità di natura fiscale e comunque diverse da quelle urbanistiche edilizie;

Piano operativo e contestuale variante al Piano strutturale del Comune di Cerreto Guidi adottati con Del. C.C.N.2 del 28/03/2019 e definitivamente approvati con deliberazione N.66 del 27/12/2021. Rettifica di errore materiale per mancata individuazione di piano attuativo in Via Piave;

Risultato di Amministrazione rendiconto 2021- Conferma vincoli- Equilibri ed Allegato A2- In seguito alla certificazione Covid 19-Anno 2021;

Variazioni e storni al Bilancio di Previsione 2022/2024, al DUP 2022/2024 ed applicazione di parte dell’avanzo accantonato vincolato e liberi di Amministrazione dell’esercizio finanziario 2021;

Ratifica deliberazione G.C. N.75 del 12/05/2022 avente ad oggetto” Variazioni al Bilancio di Previsione 2022/2024 ed al DUP 2022/2024”.

