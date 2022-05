Abc, i risultati del vivaio

Di seguito i risultati del vivaio Abc.

Under 16 Silver

Una vittoria ed una sconfitta per i ragazzi di Giovanni Corbinelli e Alessandro Mostardi che cadono in casa della Laurenziana per 87-84 ma si riscattano immediatamente al PalaBetti ai danni del Galli per 78-57. A Firenze partita senza un padrone per tutti i quaranta minuti con le squadre che viaggiano a braccetto: 42-43 al riposo lungo. Nella ripresa la gara non accenna ad incanalarsi tanto che al 30′ il tabellone segna 64-63. Tutto si decide dunque nell’ultimo quarto, precisamente nella volata finale, quando gli episodi premiano i fiorentini.

Ben diversa la sfida contro il Galli, con i gialloblu che mettono le cose in chiaro fin dalla palla a due: 28-12 al 10′. Nel secondo quarto gli ospiti provano a rientrare ma l’Abc li tiene a debita distanza andando all’intervallo sul 44-32, preludio alla fuga definitiva nella terza frazione che scava il solco (61-40 al 30′) e ipoteca il match.

Ultimo impegno venerdì alle 18.30 ad Arezzo, poi sarà Final Eight.

LAURENZIANA BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 87-84

Parziali: 21-24, 21-19, 22-20, 23-21

Tabellino: Viviani 11, Rosi 29, Marchetti 6, Filomeno 8, Ticciati 14, Bartolini 3, Damiani 7, Merlini 4, Leti 2, Bernardoni ne, Bici ne, Vallerani ne. All. Corbinelli. Ass. Calvani.

ABC CASTELFIORENTINO – GALLI BASKET 78-57

Parziali: 28-12, 16-20, 17-8, 17-17

Tabellino: Merlini 5, Viviani 7, Lilli 24, Rosi 21, Bartolini 3, Leti 2, Marchetti 5, Damiani 11, Bici, Vefa, Bernardoni, Vallerani. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Under 17 Femminile

Non arriva il colpaccio per le ragazze di Fabrizio Iserani e Nicol Banchelli che, pur con una buona prestazione, si arrendono alla capolist B.F. Livorno per 47-65. Una gara decisa nella seconda parte dopo due primi quarti equilibrati in cui le gialloblu restano in scia con le ospiti: 9-12 al 10′, 24-29 all’intervallo. Nella ripresa la truppa labronica amministra e tocca il +9 (36-45 al 30′) per poi scappare definitivamente nell’ultimo quarto.

BASKET CASTELFIORENTINO – B.F. LIVORNO 47-65

Parziali: 9-12, 15-17, 12-16, 11-20

Tabellino: Ibrahimi 7, Cappelli 13, D’Ambrosio 10, Dani 10, Capitani 3, Mugnaini 2, Risoli 2, Taddei, Betti. All. Iserani. Ass. Banchelli.

Minibasket

Doppio successo nel weekend del Minibasket per i due gruppi Scoiattoli 2013/2014 di Matteo Bruni e Alberto Ciampolini. Il gruppo Giallo si è imposto per 5 tempini a 1 al PalaGilardetti sul Santo Stefano Campi mentre il gruppo Blu ha avuto la meglio per 6 tempini a 0 ai sul parquet della Sestese. Due ottime prestazioni per i nostri mini cestisti che dimostrano i progressi e la compattezza dei due gruppi e si preparano all’ultima sfida in programma sabato prossimo, il gruppo Giallo atteso alle ore 11 sul parquet del Baloncesto e il gruppo Blu alle 15.30 al PalaBetti contro Prato.

Fonte: Abc - Ufficio stampa