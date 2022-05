Azienda prende fondi del Cura Italia e interrompe la produzione di mascherine, sequestro dei contributi

Sequestrati 187mila euro a un'azienda fiorentina accusata di non aver utilizzato correttamente i fondi per la riconversione industriale durante il periodo Covid per la produzione di mascherine.

Il gip su richiesta della procura ha dato disposizione del sequestro, operato dalla guardia di finanza di Firenze. La pelletteria ha avviato la produzione di mascherine ma ha interrotto questa attività prima dei due anni stabiliti nel decreto Cura Italia. Il rappresentante legale dell'azienda è stato segnalato per truffa agravata e l'impresa è stata segnalata per la responsabilità amministrativa.