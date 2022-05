Birindelli Auto scelta da BMW come Dealer Ambassador 2022 per il Centro Italia

(foto gonews.it)

BMW Group Birindelli Auto di Sovigliana (Vinci) è stata scelta come la migliore concessionaria dagli utenti nell'area Nielsen 2 del Centro Italia. Oggi è stato conferito il titolo di Dealer Ambassador 2022 per la relazione efficace e il servizio ai clienti. La targa è stata conferita da Enrico Mascetti, CEO di BMW Bank alla titolare Rossella Birindelli nella sede di viale Togliatti, 79.

La valutazione su scala nazionale è arrivata tramite questionari proposti alla clientela, che hanno decretato la Birindelli Auto la migliore a fornire un'esperienza di brand di alto livello, anche in ambito finanziario.

Tre le aree di indagine: la Trasparenza verso il cliente, dove viene riferito senza segreti tutto sul veicolo e sui prodotti finanziari, la Consulenza, ossia un approccio non incline alla vendita ma un consiglio dove prevarranno le esigenze finanziarie e di mobilità del cliente, infine il Follow up, da intendere come l'insieme dei rapporti a seguito della vendita, sia per l'assistenza della garanzia sia per le piccole esigenze amministrative dove il concessionario trova riferimento.

Tutti tasselli rilevati ai massimi livelli che hanno portato al titolo di Dealer Ambassador. Come sempre, un traguardo che deve fare da nuova partenza per fare sempre meglio anche in futuro.