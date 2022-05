Lavori senza autorizzazione lungo il Rio Petroso, denunciato

Ha compiuto dei lavori accanto a un fiumiciattolo senza alcun tipo di autorizzazione idraulica, per questo è stato denunciato.

I carabinieri forestali sono intervenuti sul Rio Petroso a Montaione dove hanno notato l'abbattimento di alcune piante sull'argine. Assieme al Genio Civile hanno accertato che erano state tagliate le piante in alveo e per dieci metri esternamente alla sponda, erano state rimosse delle ceppaie e erano stati fatti dei lavori lasciando i materiali di risulta dei tagli sulle sponde del rio.

Le opere in prossimità dei corsi d’acqua sono sottoposte ad autorizzazione perché non devono pregiudicare lo scalzamento delle arginature né tantomeno compromettere il corretto deflusso delle acque né in senso più ampio determinare il degrado dell’ecosistema fluviale.

Dunque il proprietario dei terreni è stato denunciato per lo sradicamento degli alberi, per le lavorazioni del terreno a distanza minore di quattro metri dal corso d’acqua e per i dissodamenti di terreni cespugliati, inferiori a cento metri dal Rio Petroso.