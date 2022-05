Giochi, fumetti, Cristina D'Avena: Ludocomix preme il tasto 'Restart'

Giochi, videogiochi, fumetti, mattoncini, cosplay e anche altro, come la musica col concerto di Cristina D'Avena coi GemBoy: sabato 28 e domenica 29 maggio a Empoli ecco Ludicomix con un'edizione 'Restart'. La due giorni si dipanerà tra il Palazzetto degli Esposizioni, il Chiostro degli Agostiniani e il Parco Mariambini oltre a altri luoghi della città.

La diciassettesima edizione ha avuto una lunga gestazione a causa della pandemia è Ludicomix riparte dopo due anni di stop. L'evento clou il 28 alle 21.30 in piazza della Vittoria a ingresso libero, fino a esaurimento della capienza della piazza: il gran concerto di D'Avena. Il 29 poi spazio al contest dei cosplay oltre al concerto del Cam a base fantasy e videoludica.

Al Palazzetto delle Esposizioni si troverà uno spazio gestito da Toscana Bricks dedicato a Gianluca Cannalire, appassionato di Lego e scomparso a causa del Covid: al palazzetto saranno esposte alcune sue costruzioni per rendere omaggio alla sua memoria. Al Palazzetto saranno presenti fumettisti e illustratori, oltre a una ludoteca fornita da Lucca Comics and Games e poi speedcubing, pokemon, ricerche e molti ospiti.

Il collettivo Le Vanvere organizza invece un gran numero di mostre lungo tutta la città, tra cui una con un occhio alla solidarietà. "Dal 23 al 29 maggio ci sarà la mostra Stand With Ukraine, realizzata da professionisti che hanno messo a disposizione le immagini sulla guerra in Ucraina. Racconta la guerra in modo personale e per la prima volta viene in Italia" ha detto Camilla Garofalo. La mostra sarà in Vicolo Santo Stefano e sarà parallela a un evento simile a Palazzo Medici Riccardi a Firenze.

Una mostra in anteprima sempre organizzata da Le Vanvere sarà 'God Save the Queer', dodici ritratti su dodici interviste alla comunità Lgbtqia+. In futuro sarà itinerante a Empoli ma il 28 e il 29 sarà esposta al Chiostro degli Agostiniani. Sempre al Chiostro laboratori per grandi e piccini e pure una performance della Accademia di Belle Arti di Firenze.

Via Ridolfi e via Del Papa invece ospiteranno le maximostre di Ludicomix. Saranno sul tema dell'intelligenza emotiva e affrontano "in maniera visiva le emozioni e i momenti difficili" come detto dagli organizzatori.

Al Parco Mariambini saranno presenti associazioni che faranno sfilate o insegneranno a usare le spade laser o a immergersi e interagire con la fantascienza o il fantasy o ancora una speciale escape room.

"Volevamo fare una festa più di popolo dato il momento, anche per chi non è appassionato di fumetti. Per questo abbiamo chiamato Cristina D'Avena e i GemBoy con un concerto di due ore. L'intrattenimento deve essere cultura. Speriamo " ha detto Tommaso Alderighi, presidente di Ludicomix.

Il vice sindaco Fabio Barsottini ha aggiunto: "Il Ludicomix ha una grande capacità di rinnovarsi. Nell'immaginario deve passare il messaggio che con questo si dà via all'estate empolese 2022. Ci riproponiamo dopo due anni di stop. Consente a Empoli di diventare un punto di approdo per una bella fetta di persone, per questo come Comune investiamo per aiutare la manifestazione".

L'ingresso a Ludicomix è libero tranne che per il Mariambini e il Palazzetto. Il biglietto si può acquistare nei negozi di Empoli e online, costa 6 euro (4 ridotto). L'orario dei due giorni è 9.30-19.30.

Il programma completo è sul sito di Ludicomix.