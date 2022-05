Due giorni di cammino sulla Francigena termale, anche a Gambassi

In programma per sabato 28 e domenica 29 maggio “I love francigena termale by rurAllure”, una due giorni di camminate gratuite sulla Via Francigena per scoprire o riscoprire il patrimonio termale disseminato lungo il percorso.

L'iniziativa si inserisce nel progetto europeo "rurAllure", ed è realizzata in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigena (AEVF). L'obiettivo delle camminate è quello di esplorare a passo lento borghi e territori della Toscana attraversati dallo storico itinerario.

In particolare l'iniziativa permetterà ai partecipanti di percorrere a piedi le tappe che uniscono San Quirico a Castiglione d’Orcia e Gambassi Terme a San Gimignano per immergersi nella loro ricchezza naturalistica e culturale, con una particolare attenzione ai siti termali di origine etrusca e romana localizzati nei pressi del cammino.

Il Parco dei Mulini, dove fino alla fine del 1800 veniva sfruttata l’energia dell’acqua delle sorgenti termali, la piazza acquatica di Bagno Vignoni, unica nel suo genere, la sorgente Ipotermale de I Bollori e Putizza sul greto del Rio Casciani, vicino a Gambassi Terme sono solo alcune delle tappe più rilevanti del programma. Una guida certificata condurrà il gruppo e non mancheranno momenti di ristoro presso alcune delle tappe previste.

L’evento è reso possibile dalla collaborazione con il Comune di Castiglione d’Orcia, il Comune di Gambassi Terme, il Comune di San Gimignano, il Comune di San Quirico d’Orcia, la Proloco Gambassi Terme e The Gambassi Experience

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa