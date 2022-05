Si fingono turiste e rubano un portafogli, arrestate

Hanno finto di essere turiste per derubare un gruppo di persone a Firenze. Due trentenni di origini bulgare sono state arrestate nella mattinata di lunedì 23 maggio.

Le due si sono mimetizzate tra i turisti di una crociera in visita a Firenze. Hanno girato per il centro e a un certo punto una delle due ladre ha rubato un borsello a una 60enne. Sono state notate dagli agenti di polizia in borghese che le hanno rincorse.

Le due hanno gettato il portafogli in un cassonetto vicino piazza San Lorenzo dopo averlo alleggerito di 900 euro. I poliziotti hanno recuperato borsello e denaro e arrestato le due.