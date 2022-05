Domani, mercoledì 25 maggio, si terrà la prima fase del torneo di calcetto al CTE di Empoli in memoria di Simone Benvenuti, 34enne di San Donato di San Miniato scomparso il 27 maggio di un anno fa. Le 4 squadre si daranno battaglia domani e le 2 vincenti approderanno in finale venerdì 27, con cena conclusiva. L'ingresso è aperto a tutti coloro che vogliono condividere un momento di ricordo e di divertimento per omaggiare Simone nel segno dello sport e dell'amicizia. La squadra vincente verrà premiata per il primo Memorial di quest'anno ma tutti i partecipanti avranno la loro medaglia. L'evento segue la falsariga della veglia 'rock' che si tenne lo scorso anno al Tennis Club di San Miniato.