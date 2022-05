Spaccio tra le Cascine e l'Isolotto, due arresti

Arresti per spaccio al parco delle Cascine: un 35enne e un 37enne del Gambia, il più giovane ritenuto uno dei principali pusher su viale degli Olmi. Il 35enne, nell'area dell'Isolotto, aveva 10 g di marijuana e 2 dosi di cocaina nell'intimo. La perquisizione conseguente in casa ha portato a trovare il complice. Su di lui 180 g di hashish e 25 di cocaina.

Sotto il materasso erano anche stati nascosti, tra le pagine di un libro di grammatica italiana, 250 euro, sequestrati insieme alla droga, ad un bilancino di precisione e ad altri 230 euro in contanti rinvenuti nel cassetto di un mobile.

Nello stesso pomeriggio, la stessa unità cinofila antidroga con il pastore tedesco Onah ha scovato nelle aree verdi, sempre del Parco delle Cascine, un etto di droga tra hashish e marijuana, sequestrati a carico di ignoti e destinata alla distruzione. I due sono stati posti ai domiciliari in attesa della direttissima.

Dopo poco la mezzanotte in via il Prato, personale delle Volanti ha invece controllato il guidatore di un’auto, un 26enne di origine peruviana, che, scendendo dal veicolo, ha tentato di liberarsi 4 dosi di cocaina per un peso di 2,30 gr circa. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga di modica quantità e sanzionato per guida senza patente, della quale era sprovvisto.

Una volta arrestati, sono stati messi ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.