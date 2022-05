Consiglio comunale a Empoli, si parlerà di tari e ospedale

L’assemblea consiliare di Empoli si riunirà nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale di via del Papa, 41, lunedì 30 maggio 2022 a partire dalle 18 con proseguimento alle 21. Il Consiglio Comunale potrà essere seguito anche in diretta sull’apposita piattaforma https://empoli.consiglicloud.it e sul canale social Facebook Comune di Empoli.



Di seguito i punti all’ordine del giorno:



1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio.

2.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli relativa a interventi urgenti a Pianezzoli.

3.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli relativa a ospedale San Giuseppe.

4.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a rigetto di alcune iscrizioni all'anno scolastico 2022/23 per le scuole primarie di Ponzano, Avane e Fontanella.

5.Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Presa d'atto del piano economico finanziario pluriennale 2022-2025.

6.Tassa sui rifiuti (Tari) - Approvazione tariffe, agevolazioni e scadenze versamenti anno 2022.

7.Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024.

8.Programma delle opere pubbliche 2022/2024 - Seconda variazione per le annualità 2022 e 2023 a norma delle disposizioni di cui al D.LGS. 118/2011, al D.LGS. 50/2016 e al D.M. N. 14 del 16/01/2018.

9.Imposta municipale propria (IMU) - Approvazione modifiche al regolamento.

10.Approvazione modifiche al regolamento addizionale comunale Irpef.

11.Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone unico) - Approvazione riduzione della tariffa 2022 vigente per l'occupazione di suolo pubblico effettuata ai sensi dell'art. 9-ter, C. 4-5 del D.L. 137/2020.

12.Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023. Secondo aggiornamento.

13.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli per favorire il rispetto della legalità su parchi, giardini, mercati e altre aree pubbliche, nonché durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche.

14.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli relativa all'installazione di ventilazione meccanica controllata (VMC) nelle scuole empolesi.

15.Mozione presentata dai Gruppi Consiliari Partito Democratico e Questa è Empoli a sostegno della campagna "Lo stage non è lavoro".

16.Ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli - Fabricacomune relativo alla Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino.

17.Mozione presentata dal presidente del Consiglio Comunale e dalla presidente della III Commissione consiliare 'Cultura, istruzione, turismo, sport e tempo libero, servizi sociali, igiene e sanità, mense e trasporti scolastici' relativa a sostegno alla Giornata mondiale della sindrome fibromialgica.

18.Ordine del giorno presentato dai Gruppi Consiliari Buongiorno Empoli - Fabricacomune, Partito Democratico e Questa è Empoli relativo a 'Coltano. Rivedere le priorità a favore della pace, del sociale e dell'ambiente'.

19.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli relativa a pet therapy nelle scuole empolesi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa