Empoli ancora in A, qual è il protagonista di questa stagione? Votate il sondaggio

La scorsa domenica si è conclusa la stagione 2021/2022 dell’Empoli, un campionato che tra alti e bassi ha visto i ragazzi di Andreazzoli togliersi non poche soddisfazioni, prima tra tutte una salvezza tranquilla. Non vanno dimenticate, però, prestazioni da squadra superiore al 14esimo posto raggiunto dagli azzurri: la vittoria fuori casa contro Juventus e Atalanta, ma soprattutto la grande partita contro il Napoli in piena corsa scudetto, in cui gli empolesi sotto di due goal hanno rimontato segnando tre reti in sette minuti.

Se finita la corsa è tempo di bilanci in casa Empoli, anche Gonews chiama a raccolta i suoi lettori proprio per chiedere loro di dire la propria su quale volto azzurro, dal mister ai calciatori, si è distinto di più in questa stagione. Questo, infatti, è il quesito che verrà posto nel sondaggio della settimana: Quale è stato il vero protagonista della stagione 2021/2022 dell'Empoli?

Avete tempo fino a giovedì 2 giugno per esprimere il vostro “Campione Azzurro”.