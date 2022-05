"G.P. Città di Empoli", cambia la viabilità

E' prevista l'adozione, per il giorno 29 maggio 2022, dei seguenti provvedimenti temporanei di viabilità: via San Mamante (Area adibita a parcheggio per il Centro *Empoli – lato Fi-Pi-Li), divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 8 alle 14; via Salaiola (Monterappoli), divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 8 alle 18; via XI Febbraio (Lato sinistro del tratto compreso tra via Tripoli e via De Amicis), divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, dalle 8 alle 18; via Giuntini (Ambo i lati del tratto compreso fra le intersezioni con via Cherubini e via Pratella), divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, dalle 8 alle 18; via Cherubini (Tratto compreso fra il civico n. 99 e il n. 119), divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, dalle 8 alle 18; via di Carraia (Ambo i lati del tratto compreso fra viale IV Novembre e via Pirandello), divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto quelli necessari all'organizzazione della corsa ciclistica, dalle 8 alle 19; piazzetta fra via Bonistallo e via Carraia (Piazzetta – dalle 13 alle 18), divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto quelli necessari all'organizzazione della corsa ciclistica.

In ciascun punto del percorso, la sospensione della circolazione avrà durata strettamente necessaria al transito della marcia, secondo i regolamenti sportivi, conformemente alle norme di legge, al regolamento giuridico e sportivo in vigore. Chi si troverà a percorrere le strade interessate dal percorso potrebbe incontrare rallentamenti temporanei dovuti al passaggio della corsa.

Dalle 13.30 alle 17 del 29 maggio 2022, inoltre, gli impianti semaforici interessati dal percorso saranno regolati con luce gialla lampeggiante e la viabilità sarà effettuata manualmente dargli organi di polizia stradale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa