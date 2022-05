Saggi del 'Progetto Musica' alla Busoni di Empoli

Dopo due anni di pandemia e di attività didattica on line, finalmente alla Scuola Media “F. Busoni” di Empoli (Istituto Comprensivo Empoli Ovest) riprendono i saggi di fine anno del “Progetto Musica”. L’appuntamento, aperto a tutti e ad ingresso libero, è fissato per sabato 28 maggio alle ore 17,30 nel giardino della Scuola Media.

Le classi coinvolte sono le prime, le seconde e le terze delle sezioni A e F. E’ un Progetto che, ormai giunto al quinto anno di attività, nasce con l’intento di dare un’ulteriore offerta in ambito musicale, coinvolgendo non solo i docenti di musica presenti nella scuola, ma anche insegnanti esterni provenienti da altre realtà che si trovano sul territorio.

In questo modo si viene a creare un rapporto di collaborazione tra scuola e realtà circostanti, che non può che essere positivo sia a livello didattico che per il coinvolgimento di enti ed associazioni musicali. Tutto questo favorisce nei ragazzi il rispetto delle regole, la socializzazione e il piacere del suonare insieme.

Un ringraziamento particolare va indirizzato al CAM di Empoli, che in tutti questi anni, e speriamo anche in futuro, ha collaborato con disponibilità e professionalità alla realizzazione di questo progetto.

Saranno due ore intense nelle quali saranno protagonisti i ragazzi: partecipiamo numerosi per valorizzare il loro impegno, ma anche per ritrovare i momenti di socializzazione e di partecipazione, necessari alla crescita di tutta la comunità cittadina.

Fonte: Istituto Comprensivo Empoli Ovest