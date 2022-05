Servizi scolastici a Empoli, parte l'assistenza compilazione domande

Uno sportello dedicato al servizio di assistenza compilazione domande per effettuare le iscrizioni e richiedere le agevolazioni ai servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico e pre-scuola per l'anno scolastico 2022/23. Sarà attivo a partire da domani, sabato 28 maggio 2022, all’Urp del Comune di Empoli. Il servizio si rivolge a quei soggetti per i quali è impossibile l’invio della domanda per mancanza di strumentazione tecnologica: sarà possibile fissare un appuntamento telefonando al numero 0571 757920 (Centralino). Il servizio di postazione sarà attivo nei giorni di lunedì, con orario dalle 14 alle 18, e di sabato, con orario dalle 8.30 alle 12.30, a partire dal 28 maggio fino al 27 giugno 2022.

È infatti possibile presentare la domanda unica sia per l’iscrizione sia per la richiesta di tariffa agevolata per i servizi scolastici fino al 30 giugno 2022. La domanda di iscrizione ai servizi scolastici deve essere presentata in modalità esclusivamente online, collegandosi a https://portale.comune.empoli.fi.it/web/istanze con una delle seguenti modalità: con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); con Carta di identità elettronica con Pin; con Tessera Sanitaria con Pin.

Tutte le informazioni sono consultabili al link https://www.comune.empoli.fi.it/uffici_e_servizi/settore-VII/scuola_refezione_sport/servizi-scolastici-iscrizioni.

Per informazioni più dettagliate sui singoli servizi e per la versione integrale dell’avviso, si rimanda alle schede degli stessi disponibili sul sito internet del Comune nella sezione dedicata al Servizio Scuola al link https://www.comune.empoli.fi.it/uffici_e_servizi/settore-VII/scuola_refezione_sport.

Per informazioni relative all’organizzazione dei servizi è possibile contattare il servizio Scuola e refezione scolastica nelle seguenti modalità: per email tramite l’indirizzo scuola@comune.empoli.fi.it; per telefono ai seguenti numeri: 0571 757721 (trasporto scolastico), 0571 757727 (pre-scuola), 0571 757726-757722 (mensa), 0571 757727 (agevolazioni mensa e trasporto).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa