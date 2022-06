Incontro al MMAB con l'ingegnere del suono Rodolfo Bianchi

Prosegue al MMAB la rassegna di incontri dedicata alla musica e d'intorni promossa da "Toscana Concerti e Labella School".

Il prossimo martedì 7 giugno alle ore 21.00 il Mmab di Montelupo Fiorentino ospita un incontro promosso da "Toscana Concerti e Labella School".

Si parlerà della pubblicazione del libro autobiografico “Storie di straordinaria fonia”, scritto insieme a Francesca Gaudenzi e Duccio Pasqua (Bertoni Editore), che è stato presentato al Salone del Libro di Torino edizione 2022.

Nella nostra chiacchierata ripercorreremo insieme a Foffo le fasi salienti della sua carriera, e gli aneddoti che la legano inevitabilmente alla storia della RCA e del cantautorato italiano

Rodolfo Bianchi, per gli amici “Foffo”, ingegnere del suono, produttore musicale, sassofonista, inizia la sua attività in RCA come assistente nel 1972. Nel corso della sua carriera ha lavorato come musicista e produttore musicale alle produzioni più importanti della RCA (Luis Bacalov, Claudio Baglioni, Rino Gaetano, Renato Zero, Anna Ora, Lucio Dalla). Dagli anni ’80 lavora come ingegnere del suono nei tour di Claudio Baglioni, Gianni Morandi. Segue da ormai vari decenni i live degli Elio e le storie tese.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa