Infermiere spiate a Empoli, Opi Fi-Pt: "Fatto da punire"

«È un fatto gravissimo che deve essere punito. Siamo fiduciosi che le indagini porteranno all’individuazione dei responsabili. Nel frattempo desideriamo esprimere tutta la nostra solidarietà alle colleghe e alle operatrici sanitarie vittime di questa che consideriamo a tutti gli effetti una violenza».

Anche Danilo Massai, presidente dell’Ordine delle Professioni infermieristiche interprovinciale Firenze Pistoia, si esprime in merito vicenda che ha coinvolto le infermiere e le operatrici sanitarie dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, spiate negli spogliatoi e sotto la doccia attraverso una microcamera nascosta in un muro.

«La violenza non è solo fisica e va sempre condannata a ogni livello e in ogni contesto – prosegue Massai –. È oltraggioso che professioniste impegnate nella cura e nell’assistenza ai cittadini si trovino coinvolte in una vicenda del genere. Una violenza subdola, lesiva della dignità di queste donne e professioniste e per questo da condannare duramente».

